KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


04 Şubat 2024 21:08
adalet bakanlığı adli tıp hemşiresi alımı
adli tıp hemşireliği sizce nasıl çalışma koşulları maaşları vs bilginiz varsa yardımcı olabilir misin

Çok Yazılan Konular

ATT lere kaç sayı gelirFizyoterapist branş sıralamasıYeniden Atama Üni 657 4A dan SB 4B ye geçişAttlerLisans hemşirelik istanbulÜniversiteden sağlık bakanlığına geçişSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacak

Sözlük

Mutsuzluk tanımlamaları 2 tezsiz yüksek lisans 1 Her yasal olan hak helal değildir 3 eyvallahı olmamak 3 kurda kuşa yem olmak 2 Bugün olanlar 8 İnci Taneleri 2 sofizm 1 Evli olup ayrı illerde yaşamak 4 önemli günler 3

Son Haberler

Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandıTaksici cinayeti zanlısı konuştu: Kendime sıkacaktım taksiciye sıktımBeşiktaş 6 sezon sonra Trabzonspor'u evinde mağlup ettiHakan Fidan duyurdu: Durum iyi değilHamza Dağ: İzmir'in potansiyeli çok yüksek

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci