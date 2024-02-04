Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


04 Şubat 2024 21:31
Özelleştirme İdaresi başkanlığı

Merhabalar şu an Muğla da 4/b statüde başka bir kamu kuruluşunda çalışmaktayım. Özelleştirme idaresi başkanlığına kadrolu olarak (bilgisayar İşletmeni) yeniden atamam yapıldı. Bu kurumda yükselme imkanı, tayin hakkı veya çalışma ortamı hakkında bilgisi olan varmı?


Die4Freedom
Aday Memur
04 Şubat 2024 21:48

Merhaba. Özelden mesaj attım bakabilir misiniz?

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