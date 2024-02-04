Özelleştirme İdaresi başkanlığı

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Lanet
Çok Yazılan Konular
tarım ve orman bakanlığı 13 yıldır görevde yükselme sınavı açmıyor!Üniversite Okurken 4B Sözleşmeli Personel Olmak2023/2 Ticaret Bakanlığı TebligatTarım ve Orman Bakanlığı 2020 girişli ziraat mühendisi tayiniGSB Vekil İlçe Gençlik ve Spor Müdürlerinin Durumu Hk.Gelir İdaresi Başkanlığı Ünvan Değ. Sınavı (Teknikerlik)Tarım bakanlığı büro personeliÖzelleştirme İdaresi başkanlığıÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Giyim yardımını neden diğer kurumlara göre az veriyKültür bakanlığı 1629 personel alımı
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci