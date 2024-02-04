Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


04 Şubat 2024 21:55
Askerlikten kurumlar arası geçiş yapma

Uzman çavuşluğu bıraktım kurumlar arası geçiş ile diğer memurluklarda ya da belediyede çalışmak istiyorum başvuruyu nereye nasıl yapıyoruz bilen var mı

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