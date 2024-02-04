KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


04 Şubat 2024 22:07
Aranan nitelik itibariyle sözleşmeliden sözleşmeliye geçmek.

sözleşmeli infaz koruma memuruyum büro yönetimi önlisans bölümü mezunuyum ayrıca..tarım bakanlığı alımında nitelik kodu var bölümün kazanırsak geçiş yapabilirmiyim bu durumu yaşayan oldumu önceden bilgisi olan varmı dostlar

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