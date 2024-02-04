Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Şubat 2024 22:12
Aranan nitelik itibariyle sözleşmeliden sözleşmeliye geçmek.

sözleşmeli infaz koruma memuruyum büro yönetimi önlisans bölümü mezunuyum ayrıca..tarım bakanlığı alımında nitelik kodu var bölümün olduki kazanırsak geçiş yapabilirmiyim bu durumu yaşayan oldumu önceden bilgisi olan varmı dostlar

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