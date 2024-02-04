Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


04 Şubat 2024 22:24
657 den kitlere kpss ile atanmak istiyorum
arkadaşlar böyle bi hakkım var dilekçce verdim olumsuz gelirse kpss işe atanmak istiyorum hangi kurumlar sözleşmeli alıyor

Çok Yazılan Konular

TCDD özelleştiriliyor mu?Tüm kurumlar Giyim Yardımı (tek başlık)KİT maaş657 den 399'a geçişte sicil ve başarı değerlendirme sorunuDHMİ Çalışanları BurayaEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Eti maden'e yeni statüDMO(Devlet Malzeme Ofisi)TEİAŞ giyim yardımıTürkiye Şeker Fabrikası ve KİT Hakkında

Sözlük

sofizm 1 kurda kuşa yem olmak 2 İçinden geleni söyle 2 Jo Pil-ho:The Dawning Rage 2019 1 İnci Taneleri 2 sabah namazını kılıp uyumak 3 Çocukluk hatırası çizgi filmler 5 Zayiflamak için öneriler 5 internet bağımlılığı 1 Hayalini kurup olmasini istediğiniz bir şey 5

Son Haberler

Edirne'de bir evde çıkan yangın söndürüldüTıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıDal kesmek için çıktığı ağaçta kalp krizi geçiren kişi öldüBakan Yumaklı'dan '6 Şubat' paylaşımıBir partinin daha İstanbul adayı belli oldu

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci