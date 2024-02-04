Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Şubat 2024 22:29
Ah Nerede O Eski Öğretmenler...

-konuştuğu zaman kendini dinleten

-ağzından argo, küfür çıkmayan

-saygınlıkla kaymakamdan sonra gelen

-okulda evde çarşıda giyinmesini bilen

-erkeği erkek gibi özenli takımı, kravatı

-mağara adamlarından çok uzak traşlı gülen yüzü

-kadını kadın gibi bakımlı, ölçülü, zarif giyimli.

-tüm törenlerde temsillerde ciddi ve vakur tavırlı

-yazısı kaligrafi örneği

-siyasi ve beşeri düşüncesini öğrencisine yansıtmayan

-öğrencisini ayırmayan velisiyle iç içe

ah nerede o eski öğretmenler


memleket0101
Aday Memur
04 Şubat 2024 22:31
bunu yazan sen misin gerçekten, senin bir kere başka branşın yönetmeliğine saygın dahi yok herkes biliyor bunu burda. Bak bakalım polis polise bunu yapıyor mu hemşire hemşire yapıyor mu ? Önce saygıyı öğrenmelisin burda demogoji yapmalı değil.

memurolm
Genel Müdür
04 Şubat 2024 22:45

sakal hem fıtrattandır hem sünnettir.


Nightcall61
Aday Memur
04 Şubat 2024 22:55

Eskiden öğretmene saygı vardı. Değer gördüğünü hisseden öğretmen de değer verirdi idealist olurdu. Şimdi herkes öğretmenin açığını arar olmuş. Herkes öğretmenliği öğretmenden iyi biliyor. Herkes öğretmene akıl veriyor. Milletin evde 2 tanesiyle uğraşamadığı çocukların 40 tanesiyle aynı anda uğraşıp bir de üstüne bir şeyler öğretmeyi kolay bir şey sanıyor herkes. Maaşlarını fazla buluyorlar. Sürekli eleştiriyorlar. Dersin d'sinden haberi olmayan çalışmak nedir bilmeyen çocuğun velisi Einstein sanıyor çocuğu, derste 30. kez uyardığın çocuğa yan bakarsan psikolojisi bozulmuş oluyor.

Öğretmenin elinden yetkiler alınıyor ne sınıfta bırakabilir ne bir şey diyebilir disiplin sisteminin içi boşaltılmış, dersle alakası olmayan, defter bile tutmayan, sustan anlamayan, sırıtarak boş sınav kağıdı veren öğrenci bile sınıfı geçiyor, bunu gören diğer öğrenciler de ilerleyen zamanlarda salmaya başlıyorlar.

Yeni başlayan arkadaşlara bakıyorum anlatıyorlar öyle yapalım böyle yapalım bir ton güzel fikirleri var otur dinle. Ben üzülerek bakıyorum ona. Bir sene sonra aynı kişi diyor ki ben idealistliğimi kaybettim.

İyi bile dayanıyor şimdiki öğretmenler.

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