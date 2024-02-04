Ah Nerede O Eski Öğretmenler...

bunu yazan sen misin gerçekten, senin bir kere başka branşın yönetmeliğine saygın dahi yok herkes biliyor bunu burda. Bak bakalım polis polise bunu yapıyor mu hemşire hemşire yapıyor mu ? Önce saygıyı öğrenmelisin burda demogoji yapmalı değil.

bunu yazan sen misin gerçekten, senin bir kere başka branşın yönetmeliğine saygın dahi yok herkes biliyor bunu burda. Bak bakalım polis polise bunu yapıyor mu hemşire hemşire yapıyor mu ? Önce saygıyı öğrenmelisin burda demogoji yapmalı değil.