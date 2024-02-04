Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Şubat 2024 22:36
Yıllar Sonra Burası Ölü İnsanların Defteri Olacak !
Evet sevgili meslektaşlar, yıllar sonra burası ölü insanların defteri olacak. Haddinden fazla gayretin yarar getirmediğini hep birlikte iştirak edeceğiz. Aslolan arayış mıdır yoksa mühim olan yakarışmıdır?

tsubasa17
Aday Memur
04 Şubat 2024 22:40
Üç günlük dünya için gayret üstüne gayret, Ebedi bir yaşam için gayret yok hayret.

mhtm.15
Aday Memur
04 Şubat 2024 22:49

Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek

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