Kademeli emeklilik gelir mi?

Eyt çıktı. Emekli maaşları yarıya düştü. Şu anki bütçe bunu kaldırmaz. Düşük bir ihtimal çıkarsada emekli maaşı çerez parasına dönecek. Emekli olman bir şey değiştirmeyecek. Kendi işini kurmazsan. Emekli işi bitti.

Eyt çıktı. Emekli maaşları yarıya düştü. Şu anki bütçe bunu kaldırmaz. Düşük bir ihtimal çıkarsada emekli maaşı çerez parasına dönecek. Emekli olman bir şey değiştirmeyecek. Kendi işini kurmazsan. Emekli işi bitti.