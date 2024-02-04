Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Şubat 2024 22:48
Kademeli emeklilik gelir mi?

Sizce gelir mi ?


Akviran
Aday Memur
04 Şubat 2024 22:54
Eyt çıktı. Emekli maaşları yarıya düştü. Şu anki bütçe bunu kaldırmaz. Düşük bir ihtimal çıkarsada emekli maaşı çerez parasına dönecek. Emekli olman bir şey değiştirmeyecek. Kendi işini kurmazsan. Emekli işi bitti.

sagami
Daire Başkanı
05 Şubat 2024 10:39

Kademeli eyt gibi olmayacak, aynı anda herkes emekli olmayacağı için çok yük getirmez. Amaç paradan ziyade meslekten kurtulmak


ank.0606
Aday Memur
05 Şubat 2024 11:23

Kesinlikle katılıyorum benim için de amaç paradan ziyade meslekten kurtulmak, insan gibi yaşamak, inşallah yerel seçimlerden önce çıkar ama çıkmazsa da 2028 seçimlerinden önce çıkacak deniyor forumlarda

sagami, Dün

Kademeli eyt gibi olmayacak, aynı anda herkes emekli olmayacağı için çok yük getirmez. Amaç paradan ziyade meslekten kurtulmak


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
05 Şubat 2024 12:15
gelsin ama sadece 2008 e kadar gelmesin herkese gelsin 20 yılını tamamlayana emeklilik hakkı gelsin , emekli maaşı kaç olursa olsun kendine güvenen emekli olur kimseyi ilgilendirmez
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