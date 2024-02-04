Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Şubat 2024 22:48
Kademeli Emeklilik

Sizce gelir mi ?


Akviran
Aday Memur
04 Şubat 2024 22:54
Eyt çıktı. Emekli maaşları yarıya düştü. Şu anki bütçe bunu kaldırmaz. Düşük bir ihtimal çıkarsada emekli maaşı çerez parasına dönecek. Emekli olman bir şey değiştirmeyecek. Kendi işini kurmazsan. Emekli işi bitti.
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