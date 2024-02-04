KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Şubat 2024 22:58
TMO ya atananlar
Arkadaşlar merhaba TMO ya atanıp evrak teslimini elden yapanlara sözleşme imzalattılar mı yada ne zaman işe başlatacakları ile ilgili bilgi verdiler mi ?

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