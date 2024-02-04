KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


04 Şubat 2024 23:11
Tarım büro personeli hakkında

Merhabalar muhasebe 75 puan tarım atamasından büro personelinin gelme durumu var mıdır acaba ? Aynı anda hem tarıma hem de üniversite büro alımına başvurarsak problem olur mu acaba ? Bilen arkadaşlar yanitlarsa çok sevinirim

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