Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Şubat 2024 01:03
Sağlık raporu nedeniyle fenne sevk edilen var mı

rapor


Dramagrl
Aday Memur
05 Şubat 2024 09:52
arkadaşım sevk edildi ama bir şey
Toplam 1 mesaj

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