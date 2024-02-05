Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Şubat 2024 01:54
İstifa süreci

1 yıldır katibim. Merkezi atamadan kendi bölümümden atandım. İstifa süreci ortalama ne kadar sürüyor. Bana tebliğ geldikten sonra 15 gün sürem varmış o 15 günde istifam onaylanır mi veya o 15 gün geçerse hakkım yanar mı bilgisi olan var mıdır

Çok Yazılan Konular

Adliyelerde çay ocakları2024 yılı havuz tayinleriSandık görevlisiGeçeyim mi sağlık bakanlığına kararsızımCezaevi personeli ve sorunları..Hukuk Bürosu İsmi Yardım ! Promosyonlar tekrar güncellenecek haberi hakkındaTayini çıkanlara tebliğ geldi mi?Becayiş sonrası tayinİstifa İçin Acil Yardım

Sözlük

Kelimelerin gücü adına 1 türklerin öğrenemediği şeyler 2 alev alatlı 1 Her yasal olan hak helal değildir 1 Evli olup ayrı illerde yaşamak 4 Hayalini kurup olmasini istediğiniz bir şey 6 Doğa gezisi 5 sabah namazını kılıp uyumak 3 cefapişe 3 çalıyorsa bizimkiler çalıyor diyen seçmen 1

Son Haberler

SGK hitap kayıtlarında EYT kapsamında görünmek için hizmetler birleştirilmeli midir?%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!5 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıklarıEdirne'de bir evde çıkan yangın söndürüldüTıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci