KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


05 Şubat 2024 02:22
190 memur temini

Mülakata çağırılacak adaylar tahmini olarak ne zaman belli olur? Geçen senelerin alımlarından tecrübeli arkadaşlar aydınlatabilir mi?


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
05 Şubat 2024 02:25

bir an önce açıklanır umarım

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

tsk sağlık yönetmeliğiDış kaynak muvazzaf astsubayİntibakta Bırakıp Sonrasında Jandarma'yı KazanmakS.G.K Uzman Erbaş Sağlık Kurulu Psikiyatri Geçmişi190 memur temini

Sözlük

Çocukluk hatırası çizgi filmler 5 supporters 1 Kelimelerin gücü adına 1 Şuanda okuduğumuz kitap 3 leyleğin ömrü laklakla geçer 1 sabah namazını kılıp uyumak 3 Taksiciyi vuran saldırgan 1 hayatta neyle sınandınız 2 dünyanın en yalnız insanı 2 güne bir söz bırak 6

Son Haberler

SGK hitap kayıtlarında EYT kapsamında görünmek için hizmetler birleştirilmeli midir?%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!5 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıklarıEdirne'de bir evde çıkan yangın söndürüldüTıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci