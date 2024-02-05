Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


05 Şubat 2024 03:30
Tsk ve jandarma heyet raporu

Arkadaşlar selamlar , ben tsk muvazzaf astsubay için 3 4 gün önce sağlık kurulundan sağlam raporu aldım. Yakın zamanda jandarmadan da çağırılacağım. Aynı şekilde tekrardan jandarma içinde rapor almam gerekiyor mu yoksa tsk için aldığımı tekrar kullanabilir miyim ?

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