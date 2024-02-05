Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


05 Şubat 2024 05:59
Öyp Zorunlu Hizmet Süresi

Merhaba. Öyp ile atandığım-kadromun bulunduğu kurumda yüksek lisans döneminde görevlendirme almadım ve yaklaşık beş yıl çalıştım. Doktora ders döneminde 35. Madde ile görevlendirme aldım ve 6 yıl farklı bir kurumdaydım. Bu sürenin bir kısmı ise 50/d?li olarak geçti. Şu an kadromun olduğu üniversitede kendi alanımda çok sayıda doç ve Dr. Öğretim üyesi olması nedeniyle kadro açılması mümkün gözükmüyor. Kadro alabilmek için farklı kuruma geçmeyi düşünüyorum.

Bu durumda,Doktora öncesinde kadromun bulunduğu üniversitede çalıştığım süre zorunlu hizmetime sayılır mı?

50/d olarak çalıştığım süre zorunlu hizmetimden düşer mi?Yardımcı olabilirseniz sevinirim. İyi çalışmalar herkese.

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