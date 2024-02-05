Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


05 Şubat 2024 08:45
ekpss ne zaman aciklanir ??

Arkadaşlar EKPSS ne zaman açılklanması lazım ortalama kaç gün veya bi duyum alan varmı ?


darkkinght
Memur
05 Şubat 2024 09:08

bu hafta açıklanır yüksek ihtimal


SANSAR21
Aday Memur
05 Şubat 2024 10:17

herkes için hayırlısı olur inşallah..

darkkinght, 1 saat önce

bu hafta açıklanır yüksek ihtimal

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