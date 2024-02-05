Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


05 Şubat 2024 09:07
TMO ya atananlarr
Arkadaşlar evrak teslimi yaparken sözleşme imzalayan var mı? ne zaman işe başlatacakları ile ilgili bilgi verdiler mi ?

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