Can Güvenliği Tayini Hak.

Merhabalar arkadaşlar, Can güvenliği sebebi ile öncelikle lojmana başvurdum malum lojman bizim bakanlığımızda katipler için imkansız gibi, Büyükşehirden kendi memleketim olan ilçeye tayin gibi bir düşüncem var. Yasal olarak 2018 de boşandım fakat karşı taraf son bir senedir çocuk görme sebebi ile rahatsızlık vermekte, Savcılık dosyasından Darp sebebi ile 4 ay 10 gün hapis cezası var, 2 kere 3 aylık uzaklaştırma kararı aldım şuan için 3 aylık elektronik kelepçe kararı çıkarıldı, tehdit, ısrarlı takip ve mala zarar verme sebebi ile 3 adet suç duyurusunda bulundum henüz sonuçlanmadı, bu belgeler istediğim yere atanmak için yeterli olurmu. Araştırdığım kadarı ile 2 İcra müdür Yardımcısı ve 1 Katip görev yapmakta, boş kadro yok vb. Bir red sebebi ile karşılaşırmıyım , bilen arkadaşlarım yardımcı olabilirse çok sevinirim.

Merhabalar arkadaşlar, Can güvenliği sebebi ile öncelikle lojmana başvurdum malum lojman bizim bakanlığımızda katipler için imkansız gibi, Büyükşehirden kendi memleketim olan ilçeye tayin gibi bir düşüncem var. Yasal olarak 2018 de boşandım fakat karşı taraf son bir senedir çocuk görme sebebi ile rahatsızlık vermekte, Savcılık dosyasından Darp sebebi ile 4 ay 10 gün hapis cezası var, 2 kere 3 aylık uzaklaştırma kararı aldım şuan için 3 aylık elektronik kelepçe kararı çıkarıldı, tehdit, ısrarlı takip ve mala zarar verme sebebi ile 3 adet suç duyurusunda bulundum henüz sonuçlanmadı, bu belgeler istediğim yere atanmak için yeterli olurmu. Araştırdığım kadarı ile 2 İcra müdür Yardımcısı ve 1 Katip görev yapmakta, boş kadro yok vb. Bir red sebebi ile karşılaşırmıyım , bilen arkadaşlarım yardımcı olabilirse çok sevinirim.