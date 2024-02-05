Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Şubat 2024 09:45
Her Sabah Uyap'a Girememe Ritüeli

ARTIK BAĞIMLILIK OLDU UYAP A GİREMEME DURUMU RİTÜEL GİBİ ARKADAŞ NEDİR BU ÇİLEMİZ İNSANI ÇALIŞMAKTAN BEZDİRİYORLAR....


the.prens
Aday Memur
05 Şubat 2024 09:55
her pazartesi aynı durum
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Adliyelerde çay ocakları2024 yılı havuz tayinleriGeçeyim mi sağlık bakanlığına kararsızımSandık görevlisiHukuk Bürosu İsmi Yardım ! İstifa İçin Acil YardımKadrolu ikmden belediyeye geçişCezaevi personeli ve sorunları..Bakan kanal 7 de herkes yorum atsin Twitterdanİstifa süreci

Sözlük

İçinden geleni söyle 2 Evli olup ayrı illerde yaşamak 5 Kendini muhasebeye çekmek 2 supporters 1 internet bağımlılığı 1 Mutsuzluk tanımlamaları 2 tuya ve yuya 1 İtikafa girmek 3 önemli günler 3 mübeccel 1

Son Haberler

Brent petrolün varil fiyatı 77,68 dolarMemurun aldığı Ocak zammının yarısı enflasyona gittiBorsa haftaya yükselişle başladıBalıkesir'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybettiMilli Eğitim Bakanlığı 2024 Yılı İş Takvimi yayımlandı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci