Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


05 Şubat 2024 09:48
Merhaba ifade savunma hk
hakkımda idari soruşturma kapsamında muhakkik yeminli tanık ifadesi aldı. Fakat şüpheli benim dosya fotokopisi ve ek ifade talep ettim ek ifade yeminli alındı dosya verilmedi ve gösterilmedi. ceza verilerse ifade hakkım engellendi şüpheli olduğum halde yemin aldım desem idari mahkeme bozar mı

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