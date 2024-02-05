Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Şubat 2024 09:54
Çocuğumun tedavisi nedeniyle atama başvurusu

kıymetli meslektaşlarım hepinize selamlar ve kolaylıklar dilerim. Ellerinizden öper bir evladım var. Bulunduğumuz ilde tedavisi için bölüm bulunmuyor. il sağlıktan şuan ki çalıştığım yerde bölümün olmadığına dair yazı aldım. Ayrıca tedavi gördüğümüz ilden de orada tedavi olduğuna binaen yazı aldım. dilakçemi yazdım birkaç gün içinde mazeret ataması isteyeceğim. sizlere sorum şu ekstra evrak içerisine koymam gereken bir evrak varmı? sağlık kurulu yada heyet raporumu yok sadece durum bildirir raporumuz var zira il sağlık ile görüştüğümde durum bildirir raporunun yeterli olacağını söylediler? başından geçen yada bilen arkadaşlardan yorumlarını bekliyorum. hepinize iyi günler kolay gelsin


sinanpolat22
Şef
05 Şubat 2024 11:43
şef geçmiş olsun. 2018'de ben de sağlık sebebiyle şarktan şarka tayin oldum. ben ilden aldığım yazının ekine heyet raporunu koydum başka bir evrak koymamıştım. tek hekim raporu ile tayin olunmuyor diye biliyorum teyitlediniz mi bunu?

Proletariat
Daire Başkanı
05 Şubat 2024 11:50
cevap için çok teşekkür ederim. Personel başkanlığı ile görüştüm. Bulunduğum ilden il sağlıktan burda bölümün olmadığına dair yazı aldım ve tedavi işlerinin olacağı ilden salık kurulu raporu (3 imzalı ) alacağım ve göndereceğim. personel başkanlığı bu şeklide bilgi verdi. bulunduğum ilde bölümünün olmadığını sağlık daire bakabiliyormuş ancak ben yinede ekledim. Bakalım hayırlısı
sinanpolat22, Dün
şef geçmiş olsun. 2018'de ben de sağlık sebebiyle şarktan şarka tayin oldum. ben ilden aldığım yazının ekine heyet raporunu koydum başka bir evrak koymamıştım. tek hekim raporu ile tayin olunmuyor diye biliyorum teyitlediniz mi bunu?

sinanpolat22
Şef
05 Şubat 2024 11:52
işlem hızlansın diye ben de eklemiştim. hatta hangi illerde çocuk immünolojisi bölümü olduğunu da ben araştırıp dilekçemde belirtmiştim. ilk tercihime göndermişlerdi. umarım sizinki de olumlu sonuçlanır. geçmiş olsun.
Proletariat, Dün
cevap için çok teşekkür ederim. Personel başkanlığı ile görüştüm. Bulunduğum ilden il sağlıktan burda bölümün olmadığına dair yazı aldım ve tedavi işlerinin olacağı ilden salık kurulu raporu (3 imzalı ) alacağım ve göndereceğim. personel başkanlığı bu şeklide bilgi verdi. bulunduğum ilde bölümünün olmadığını sağlık daire bakabiliyormuş ancak ben yinede ekledim. Bakalım hayırlısı

Proletariat
Daire Başkanı
05 Şubat 2024 11:56
bizimde alerji ve immünolji teşhisi kondu. bulunduğum ilde yok bölüm en yakın ile gidiyorum batı batı yazmayı düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla doğuda Diyarbakır ve batmanda var bu bölüm acaba tedavi gördüğümüz ilin yanına Diyarbakır ve batmanı eklesem mi? Biz yaklaşık 1 yıldır tedavi görüyoruz. Ayrıca anaflaksi şokta geçirdi sunuda dilekçede belirtip hastane kayıtlarını koysam mı? birde mazeret ataması içinde mi oluyor yoksa herhangi bir ay çıkarmı bu ay vereceğim kısmetse dilekçe ve evrakları. sizin ne kadar bir sürede sonuçlandı?
sinanpolat22, Dün
işlem hızlansın diye ben de eklemiştim. hatta hangi illerde çocuk immünolojisi bölümü olduğunu da ben araştırıp dilekçemde belirtmiştim. ilk tercihime göndermişlerdi. umarım sizinki de olumlu sonuçlanır. geçmiş olsun.

sinanpolat22
Şef
05 Şubat 2024 11:58
doğuda erzurum, urfa, van, diyarbakır gibi illerde de var şef. hakkınızda hayırlısı inşallah.
Proletariat, Dün
bizimde alerji ve immünolji teşhisi kondu. bulunduğum ilde yok bölüm en yakın ile gidiyorum batı batı yazmayı düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla doğuda Diyarbakır ve batmanda var bu bölüm acaba tedavi gördüğümüz ilin yanına Diyarbakır ve batmanı eklesem mi? Biz yaklaşık 1 yıldır tedavi görüyoruz. Ayrıca anaflaksi şokta geçirdi sunuda dilekçede belirtip hastane kayıtlarını koysam mı? birde mazeret ataması içinde mi oluyor yoksa herhangi bir ay çıkarmı bu ay vereceğim kısmetse dilekçe ve evrakları. sizin ne kadar bir sürede sonuçlandı?

Proletariat
Daire Başkanı
05 Şubat 2024 12:05
sizede çok çok geçmiş olsun. son olarak tayininizz mazeret şubat veya Eylül ayında mı çıktı yoksa mazeret dönemi harici mi çıktı ve kaç günde dönüş yapıldı tarafınıza? çok teşekkür ederim cevaplar için
sinanpolat22, Dün
doğuda erzurum, urfa, van, diyarbakır gibi illerde de var şef. hakkınızda hayırlısı inşallah.
Toplam 6 mesaj

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