Çocuğumun tedavisi nedeniyle atama başvurusu

şef geçmiş olsun. 2018'de ben de sağlık sebebiyle şarktan şarka tayin oldum. ben ilden aldığım yazının ekine heyet raporunu koydum başka bir evrak koymamıştım. tek hekim raporu ile tayin olunmuyor diye biliyorum teyitlediniz mi bunu?

şef geçmiş olsun. 2018'de ben de sağlık sebebiyle şarktan şarka tayin oldum. ben ilden aldığım yazının ekine heyet raporunu koydum başka bir evrak koymamıştım. tek hekim raporu ile tayin olunmuyor diye biliyorum teyitlediniz mi bunu?