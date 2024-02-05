sağlık kurulu raporu

kıymetli meslektaşlarım hepinize selamlar ve kolaylıklar dilerim. Ellerinizden öper bir evladım var. Bulunduğumuz ilde tedavisi için bölüm bulunmuyor. il sağlıktan şuan ki çalıştığım yerde bölümün olmadığına dair yazı aldım. Ayrıca tedavi gördüğümüz ilden de orada tedavi olduğuna binaen yazı aldım. dilakçemi yazdım birkaç gün içinde mazeret ataması isteyeceğim. sizlere sorum şu ekstra evrak içerisine koymam gereken bir evrak varmı? sağlık kurulu yada heyet raporumu yok sadece durum bildirir raporumuz var zira il sağlık ile görüştüğümde durum bildirir raporunun yeterli olacağını söylediler? başından geçen yada bilen arkadaşlardan yorumlarını bekliyorum. hepinize iyi günler kolay gelsin

kıymetli meslektaşlarım hepinize selamlar ve kolaylıklar dilerim. Ellerinizden öper bir evladım var. Bulunduğumuz ilde tedavisi için bölüm bulunmuyor. il sağlıktan şuan ki çalıştığım yerde bölümün olmadığına dair yazı aldım. Ayrıca tedavi gördüğümüz ilden de orada tedavi olduğuna binaen yazı aldım. dilakçemi yazdım birkaç gün içinde mazeret ataması isteyeceğim. sizlere sorum şu ekstra evrak içerisine koymam gereken bir evrak varmı? sağlık kurulu yada heyet raporumu yok sadece durum bildirir raporumuz var zira il sağlık ile görüştüğümde durum bildirir raporunun yeterli olacağını söylediler? başından geçen yada bilen arkadaşlardan yorumlarını bekliyorum. hepinize iyi günler kolay gelsin