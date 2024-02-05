Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Şubat 2024 10:04
Ocak enflasyonu 6.70

TÜİK Ocak ayı enflasyon rakamlarını internet sitesinden açıkladı. Buna enflasyon ocakta aylık bazda yüzde 6,7 artarken yıllık bazda yüzde 64,86 oldu


keriminho86
Şef
05 Şubat 2024 10:05

Beklentim maksimum 6.50 açıklarlar diyeydi, çok da farklı bir rakam açıkladıkları söylenemez :)

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