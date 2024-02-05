Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Şubat 2024 10:06
yüzde 2 cepte

6,70 enflasyon açıklaması sonrası temmuz zam oranı şu an itibariyle %2


otter
05 Şubat 2024 10:07

%10 zaten cepte değil mi?


mnmaestro
Aday Memur
05 Şubat 2024 10:08

ocak ayında aldığımız %15 temmuzda çıkarılıyor o şekilde hesaplanıyor o yüzden %2

otter, 13 dk. önce

%10 zaten cepte değil mi?


ten.ralrumem
Daire Başkanı
05 Şubat 2024 10:10

YANLIŞ. EN DÜŞÜK %10 KESİN ZAM ORANI, DAHA AŞAĞI OLMAYACAK.


Akademik7224
Daire Başkanı
05 Şubat 2024 10:11

Hayır! Enflasyon farkından çıkarılıyor, garanti zamdan değil! %10 cepte, enflasyon farkı oluşacak.

mnmaestro, 12 dk. önce

ocak ayında aldığımız %15 temmuzda çıkarılıyor o şekilde hesaplanıyor o yüzden %2


mnmaestro
Aday Memur
05 Şubat 2024 10:13

daha aşağısı olacak demedim zaten şu ana kadar yüzde 2 dedi daha 5 ay var önümüzde

ten.ralrumem, 10 dk. önce

YANLIŞ. EN DÜŞÜK %10 KESİN ZAM ORANI, DAHA AŞAĞI OLMAYACAK.


mirliva0640
Aday Memur
05 Şubat 2024 10:13
yav ne kadar salak bir yorum. ocakta aldığın zam ocak temmuz arası çikan 6 aylık enflasyondan çikartılıyor. üzerine toplu sözleşmeden gelen %10 temmuz zammı ekleniyor. sen yorum yazma la forumda
mnmaestro, 12 dk. önce

ocak ayında aldığımız %15 temmuzda çıkarılıyor o şekilde hesaplanıyor o yüzden %2


mnmaestro
Aday Memur
05 Şubat 2024 10:17

fark etmiyor sonuç aynı oluyor zaten

mirliva0640, 7 dk. önce
yav ne kadar salak bir yorum. ocakta aldığın zam ocak temmuz arası çikan 6 aylık enflasyondan çikartılıyor. üzerine toplu sözleşmeden gelen %10 temmuz zammı ekleniyor. sen yorum yazma la forumda

mnmaestro
Aday Memur
05 Şubat 2024 10:19

sonucu etkilemez. her ikisinde de aynı sonuç çıkar zaten ben yüzde 2 yi hesaplarken ocağı çıkarıp temmuzu ekleyerek hesapladım

Akademik7224, 9 dk. önce

Hayır! Enflasyon farkından çıkarılıyor, garanti zamdan değil! %10 cepte, enflasyon farkı oluşacak.


mmr-26
Aday Memur
05 Şubat 2024 10:19

Enflasyon sıfır dahi olsa %10 zam garanti.

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