Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Şubat 2024 10:06
2024 Şubat Ayı Enflasyon Tahminim En Fazla %4.50'dir.

Ocak ayı enflasyonunu haftalar öncesinden doğru tahmin etmiş olmanın özgüveniyle ve benimle dalga geçip hakaret edenleri daha çok kızdırmak ancak doğru bilgi edinmek isteyenlere de elimden geldiğince destek olmak için yeni tahminimi paylaşıyorum.

Elbette olası savaş, kriz, devalüasyon gibi durumları önceden ön görmek mümkün değil, normal şartlar altında çıkabilecek maksimum rakam budur, beni takip etmeye devam edin..


samtafa
Şef
05 Şubat 2024 10:08

Sen kaç yaşındasın? Başka işin yok mu, bu ne ya :)


Akademik7224
Daire Başkanı
05 Şubat 2024 10:13

Şu an da yapmış olduğum tahmin normal şartlar altında gerçekleşmesi beklenen enflasyon oranıdır!

Ayın 26'sına kadar gerçekleşebilecek olan değişkenlerle birlikte rakam revize edilebilir. Azalabilir, yükselebilir.


Akademik7224
Daire Başkanı
05 Şubat 2024 10:17

O kadar hakaret et, dalga geçmeye çalış o muhteşem zekanla ve iftira et ama gerçekler yüzüne bir tokat gibi çarpınca da özür dileme ve hala dalga geçmeye çalış, bu forumda aklı başında olanlar hariç hiç kimseyi kale almadan doğru bildiğimi paylaşmaya, insanlara bilgi vermeye ve bilgi almaya devam edeceğim. Umurumda değilsiniz!

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Kariyer Uzmanları Tek BaşlıkMemurlar.Net Geçinemeyen Akademisyenler İçin Lütfen Haber Yapınyüzde 2 cepte2024 Temmuz Zam Oranı %20'yi Geçmeyecektir (Üzgünüm)!2024 Temmuzda Memur Maaş Zam TahmininizŞubat Ayı enflasyon tahmini?470 Bin Kişi 3600 Ek Gösterge Bekliyor! 2024 Ocak Ayı Enflasyon Tahminim En Fazla %7'dir.icra ve banka blokesi hakkında sorum var.

Sözlük

Zayiflamak için öneriler 5 Tek gerçek dost Allah 1 bazı insanlara güvenmeyeceksin 2 Doğa gezisi 5 çalıyorsa bizimkiler çalıyor diyen seçmen 1 hafize gaye erkan 5 supporters 1 İtikafa girmek 3 Kelimelerin gücü adına 1 Uzun zaman sonra baba ocağında kalmak 3

Son Haberler

'TCMB'nin ekonomi politikasında bir değişiklik olacağını öngörmüyoruz'Brent petrolün varil fiyatı 77,68 dolarMemurun aldığı Ocak zammının yarısı enflasyona gittiBorsa haftaya yükselişle başladıBalıkesir'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci