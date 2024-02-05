2024 Şubat Ayı Enflasyon Tahminim En Fazla %4.50'dir.

Ocak ayı enflasyonunu haftalar öncesinden doğru tahmin etmiş olmanın özgüveniyle ve benimle dalga geçip hakaret edenleri daha çok kızdırmak ancak doğru bilgi edinmek isteyenlere de elimden geldiğince destek olmak için yeni tahminimi paylaşıyorum.

Elbette olası savaş, kriz, devalüasyon gibi durumları önceden ön görmek mümkün değil, normal şartlar altında çıkabilecek maksimum rakam budur, beni takip etmeye devam edin..