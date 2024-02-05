KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


05 Şubat 2024 10:19
3001 Önlisans Alım

Arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz gibi meb 3001 koduyla 460 personel aldı. Kazanan arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. Ancak çoğu kişi gitmeyeceği için kadrolar boş kalacak. Sizler farklı kurumlardan veya meb den tekrar 3001 koduyla başka bir alım bekliyor musunuz ? Duyumları olan yazabilir mi. Malum her bölümün ataması olmuyor. Bu yüzden 3001 kovalamak zorunda kalınıyor.


Dol8311
Memur
05 Şubat 2024 10:50

2024 2 son atamaya gider boş pozisyonlar temmuz ataması.

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