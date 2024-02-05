Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


05 Şubat 2024 10:27
Hizmetli Unvan Değişikliği

Merhaba üniversitede hizmetli olarak çalışıyorum ve şöyle bir durum var. 15 Mart 2023 te kadroya geçirildik ama 27 eylül 2022 de işe başlamıştım. Ben kadroya geçtiğim tarihten beri mi hizmetliyim yoksa işe ilk girdiğim tarihten itibaren mi beni hizmetli olarak saydılar? Sonuçta kadro karşılığım verildi merak ediyorum. İlk işe girdiğim tarih baz alınırsa ünvan değişikliğine girebiliyorum yoksa olmuyor. Düşünceleriniz ve bilginiz benim için önemli, teşekkürler.


Murad87
Aday Memur
05 Şubat 2024 10:29
ünvan değişikliği için kıdem şartı var mı

picas59
Aday Memur
05 Şubat 2024 10:30

2 yıl hizmetli olarak görev yapmak gerekli ama ilk işe girdğimiz mi yoksa kadro aldığımız tarihten mi sayılıyor bilmiyorum.

Murad87, 2 saat önce
ünvan değişikliği için kıdem şartı var mı

Murad87
Aday Memur
05 Şubat 2024 10:39
YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. bu yönetmelikte ünvan değişikliği genel ve özel şartlarında kıdem şartı yok

picas59
Aday Memur
05 Şubat 2024 10:44

Devlet memurları kanununda unvan değişikliğine girebilmek için en az 2 yıl hizmetli görevnde bulunma şartı var isterseniz inceleyin. Benim sorum farklı bir soru oraya odaklanalım

Murad87, 2 saat önce
YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. bu yönetmelikte ünvan değişikliği genel ve özel şartlarında kıdem şartı yok

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
05 Şubat 2024 11:34

657 sayılı kanundaki o madde tam olarak hangi madde acaba?

picas59, 2 saat önce

Devlet memurları kanununda unvan değişikliğine girebilmek için en az 2 yıl hizmetli görevnde bulunma şartı var isterseniz inceleyin. Benim sorum farklı bir soru oraya odaklanalım


hsnd
Başbakan Müsteşarı
05 Şubat 2024 11:34

Kanun maddesini paylaşır mısınız ?

picas59, 2 saat önce

Devlet memurları kanununda unvan değişikliğine girebilmek için en az 2 yıl hizmetli görevnde bulunma şartı var isterseniz inceleyin. Benim sorum farklı bir soru oraya odaklanalım

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