KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


05 Şubat 2024 10:32
Aynı KPSS puanı ile yerleştikten sonra başka başvuru

KPSS-2023/2 ile yerleşip işe başladıktan sonra, KPSS 2024/4 e başvuru yapıp atanma mümkün müdür? Farklı pozisyon, aynı değil. Kurum aynı değil.


darkkinght
Memur
05 Şubat 2024 10:43

maalesef istifa edip 1 yıl beklemeniz lazım unvan dğsk cetveline bakın


Dol8311
Memur
05 Şubat 2024 10:49

Zaten kılavuzda yazıyor sözleşmeli personel basvuramaz


tixati
05 Şubat 2024 10:58

Peki "kariyer kapısı"nda açılan ilanlara başvurup, yerleşebiliyor muyuz benim durumumda? Ya da yeni KPSS sınavından sonra da bir yıl beklemem gerekecek mi istifadan sonra?

darkkinght, 2 saat önce

maalesef istifa edip 1 yıl beklemeniz lazım unvan dğsk cetveline bakın


darkkinght
Memur
05 Şubat 2024 11:20

hocam kariyer kapısında da ösym de de olsa fark etmez Eğer alımda 657 sayılı 4B kanunu diyorsa başlığında sözleşmeli demek istedği yerden alabilir kurum ister ösym den ister kariyerden ister kendi platformundan

SÖZLEŞMELİ İLAN BAŞLIĞI : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ?Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin

Esaslar? uyarınca

YASAKLAR İLANIN AÇIKLAMASINDAKİ : 4- 657 sayılı Kanun?un 4/B maddesine eklenen ?Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet

sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi

veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi

tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin

bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam

edilemezler.? şartını sağlıyor olmak.

tixati, 2 saat önce

Peki "kariyer kapısı"nda açılan ilanlara başvurup, yerleşebiliyor muyuz benim durumumda? Ya da yeni KPSS sınavından sonra da bir yıl beklemem gerekecek mi istifadan sonra?


tixati
05 Şubat 2024 12:02

Tamamdır,yeterince açık ve net. Çok teşekkür ederim açıklamanız icin.

Tercih yaparken çok dikkatli olmak lazımmış &#129764;

darkkinght, 1 saat önce

hocam kariyer kapısında da ösym de de olsa fark etmez Eğer alımda 657 sayılı 4B kanunu diyorsa başlığında sözleşmeli demek istedği yerden alabilir kurum ister ösym den ister kariyerden ister kendi platformundan

SÖZLEŞMELİ İLAN BAŞLIĞI : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ?Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin

Esaslar? uyarınca

YASAKLAR İLANIN AÇIKLAMASINDAKİ : 4- 657 sayılı Kanun?un 4/B maddesine eklenen ?Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet

sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi

veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi

tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin

bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam

edilemezler.? şartını sağlıyor olmak.


darkkinght
Memur
05 Şubat 2024 12:09

herkes görsün diye yazdım hocam rica ederim

bu şekilde herkes bilinçlenirse hem atanmak isteyenler atanır hemde kadrolar yanmaz

tixati, 29 dk. önce

Tamamdır,yeterince açık ve net. Çok teşekkür ederim açıklamanız icin.

Tercih yaparken çok dikkatli olmak lazımmış &#129764;


Emine4125
Aday Memur
05 Şubat 2024 12:21

Kadrolu arandıysanız aynı puanla sözleşmeli alıma da başvurabilirsiniz arkadaşım atanmıştı öyle

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tarım 2023/4Tarım 2024/4 puanları yazıyoruzAynı KPSS puanı ile yerleştikten sonra başka başvuruEskişehir Teknik ÜniversitesiLaborantTarım Bakanlığı başvuracak adayların dikkatineKadroludan sözleşmeliye geçişSözleşmeli İnfaz Koruma Memuru büro personeli olarak atanabilr mi?Önlisans KPSS hakkında yardımKamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.

Sözlük

Güne kahveyle başlamak vs güne çayla başlamak 2 türklerin öğrenemediği şeyler 2 güne bir söz bırak 8 Şehir içi metro yolculuğu 11 bulgu 1 tv izleyerek uyuyan insan 3 Evli olup ayrı illerde yaşamak 5 önemli günler 3 mübeccel 1 Kill Shot 2023 1

Son Haberler

Kendilerini polis-savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanlar yakalandıTÜİK enflasyon sepetini güncellediAdıyaman'da saat kulesindeki saatler asrın felaketinden beri '04.17'yi gösteriyorTürkiye Bankalar Birliğinden deprem bölgesindeki çalışmalara yönelik açıklamaEkinözü İlçe Kaymakamı evinde ölü bulundu!

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci