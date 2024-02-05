Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Şubat 2024 10:42
unvan değişikliği

kit te teknikerim,mühendislik mezunuyum kurum unvan değişikliği sınavını erteliyor.

bu süre içinde yeni mühendis almaya devam ediyor.

kurum personel ihtiyacını kendi içinden değerlendirmesiyle ilgili madde yada dayanak gibi elimi güçlendirecek bilgisi olan var mı

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