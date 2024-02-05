Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


05 Şubat 2024 10:47
tebliğ süresi.

Sözleşmeli olarak çalışıyorum üniversiteye kadrolu atandim.

bana tebliğ geldikten sonra 15 gün içinde başlamam mi gerek.. istifa sürecim bulunduğum kurumda uzarsa hakkım vs. yanar mı yoksa o süre 15 günü geçebilir mi.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
05 Şubat 2024 11:31

İkamet adresinizin bulunduğu şehre atandıysanız tebligat elinize ulaştığı tarihten itibaren ertesi gün; ikamet adresinizden farklı bir şehre atandıysanız tebligatı aldığınız tarihten başlamak üzere 15 gün içerisinde göreve başlamanız gerekir. Süre iş günü değil normal gündür. Hafta sonları da sayılır yani. Mücbir sebep harici (hastalık vs.) günü geçemez. İstifanızın gecikmesi mücbir sebep sayılmaz muhtemelen. O yüzden buna göre ayarlamanızı tavsiye ederim çalıştığınız kurumdan ayrılma durumunuzu.


Isletmen9595
Aday Memur
05 Şubat 2024 11:59

Benimde kafamı karıştıran durum bu. Konuştuğum memur 15 gün süren olur dedi fakat aynı şehirde ertesi gün diye biliyorum bende. Ona göre sürecimi ayarladim aslında ama ya yanlış biliyorsa diye düşünmedim değil

hsnd, 1 saat önce

İkamet adresinizin bulunduğu şehre atandıysanız tebligat elinize ulaştığı tarihten itibaren ertesi gün; ikamet adresinizden farklı bir şehre atandıysanız tebligatı aldığınız tarihten başlamak üzere 15 gün içerisinde göreve başlamanız gerekir. Süre iş günü değil normal gündür. Hafta sonları da sayılır yani. Mücbir sebep harici (hastalık vs.) günü geçemez. İstifanızın gecikmesi mücbir sebep sayılmaz muhtemelen. O yüzden buna göre ayarlamanızı tavsiye ederim çalıştığınız kurumdan ayrılma durumunuzu.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Hakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Yapikredi promosyonGuncel sosyal denge sozlesmeleribelediye güvenlik arşiv? lütfen bakar mısınız Maaş Ödemesitebliğ süresi.Bilgisayar Programcısı KadrosuBelediye hakkındabelediye de calisan memur arkadaslarÜniversitede sözleşmeli büro personeli

Sözlük

Alexander:The Making of a God 2 önemli günler 3 dünyanın en yalnız insanı 2 sığıtçı 1 supporters 4 Şuanda okuduğumuz kitap 3 kurda kuşa yem olmak 2 indiana jones olsam 1 leyleğin ömrü laklakla geçer 1 Kelimelerin gücü adına 1

Son Haberler

Kendilerini polis-savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanlar yakalandıTÜİK enflasyon sepetini güncellediAdıyaman'da saat kulesindeki saatler asrın felaketinden beri '04.17'yi gösteriyorTürkiye Bankalar Birliğinden deprem bölgesindeki çalışmalara yönelik açıklamaEkinözü İlçe Kaymakamı evinde ölü bulundu!

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci