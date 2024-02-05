Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Şubat 2024 11:10
önceki yılın (2023) iznini ne zamana kadar kullanmamız gerekiyor

Önceki yılın (2023) yılının iznini ne zamana kadar kullanmamız gerekiyor bilen arkadaşlar durumu açıklayabilir mi teşekkürler iyi mesailer herkese 657 kadroluyum


xLmx
Memur
05 Şubat 2024 11:15
2024 31 Aralık

emeklisandıgıı
Aday Memur
05 Şubat 2024 11:18

teşekkürler kesin bilgi midir

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