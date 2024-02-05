önceki yılın (2023) iznini ne zamana kadar kullanmamız gerekiyor

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Kariyer Uzmanları Tek Başlıkyüzde 2 cepte2024 Temmuz Zam Oranı %20'yi Geçmeyecektir (Üzgünüm)!Memurlar.Net Geçinemeyen Akademisyenler İçin Lütfen Haber YapınŞubat Ayı enflasyon tahmini?2024 Ocak Ayı Enflasyon Tahminim En Fazla %7'dir.2024 Temmuzda Memur Maaş Zam TahmininizKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi5510 'un Emeklilik Dezavantajları (Önemli)
Sözlük
Son Haberler
Kendilerini polis-savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanlar yakalandıTÜİK enflasyon sepetini güncellediAdıyaman'da saat kulesindeki saatler asrın felaketinden beri '04.17'yi gösteriyorTürkiye Bankalar Birliğinden deprem bölgesindeki çalışmalara yönelik açıklamaEkinözü İlçe Kaymakamı evinde ölü bulundu!
Editörün Seçimi
Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci