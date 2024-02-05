KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


05 Şubat 2024 11:14
genel ingilizceyi kursa gitmeden öğrenebilir miyiz pratik yapmak için yardım lütfen !!

bir süredir ingilizce öğrenmeye çalışıyorum uğraşım sonu vermiyor gibi sizin dil öğrenme süreçleriniz nasıl gelişti ya da neler tavsiye edersiniz can kulağıyla dinlerim şimdiden teşekkürler :)

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