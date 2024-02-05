Tebliğ ile alakalı

Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Şubat 2024 11:29
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Sozlesmeli çalışıyorum. Kadrolu atandim. İkisi de kendi memleketim. bana tebliğ den 1 gün sonra mı baslamam gerek. Çünkü istifa sürecim vs. var bu süreç uzar da 20-25 günü bulursa hakkım yanar mı?

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Sözlük

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