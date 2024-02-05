Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


05 Şubat 2024 11:44
2008'den sonra engelli kadrosundan atanıp emekli olan öğretmen var mı?

Emeklilik işlemleri nasıl oluyor? Ne kadar maaş bağlanıyor? Ben 2010'da engelli öğretmen atamasında atandım. Daha önceden sigortam olduğu için bu yaz 15 senem doluyor. %60 raporum var. Ne kadar maaş alırım?

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