KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


05 Şubat 2024 11:48
Dış Kaynak Muvazzaf Astsubaylık FYT
FYT sınavına giren arkadaşlarım bana mesaj (ben atamıyorum) atabilir mi? Aklıma takılan yerleri soracağım. Şimdiden teşekkür ederim?

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