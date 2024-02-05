KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Şubat 2024 11:50
4001 başvuru yapanlar

4001 tarim bakanlığına kac puanla başvurunuz?


Kpsbirincisi
Genel Müdür
05 Şubat 2024 11:58

86.7


Kmll333
Aday Memur
05 Şubat 2024 12:08

82.6 adana tek tercih

Toplam 2 mesaj

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