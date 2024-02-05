Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Şubat 2024 11:55
Kurumlar arası geçiş hk.

Selamlar, Önlisans kpss ile zabıt katibi görevime 2 sene önce başladım. Şuan kadrolu olarak çalışmaya devam ediyorum. Lisans derecesi mühendislik bölümünden yeni mezun oldum. Kurumlar arası geçiş hakkı nasıl olur ? veya kurum içerisinde geçiş hakkım varmıdır ? teşekkürler :)

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