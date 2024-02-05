Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Şubat 2024 11:56
İKAMETİM DEĞİŞTİ

Merhaba ben kendi memleketime tıbbi sekreter olarak atandım. İlçede yaşadığımdan beni hastanenin ilçedeki ek hizmet binasına vermişlerdi. Şimdi ben merkeze taşınıyorum hastaneyle görüştüm daha önce bu ek hizmet binasında çalışan sekreterleri hastane servisle alıp getirio götürüyordu. Ben de serbis istediğimde olumlu olmadı. Şimdi o zaman tek çarem merkeze geçmek ama bana zorluk çıkarttıyorlar vardiyalı çalışıyorum ve merkeze dönüşte otobüs bulamıyorum benim ne yapmam gerek servis yoksa merkeze almak zorunda değiller mi?

Bilenler yardımcı olursa sevinirim

Çok Yazılan Konular

harcırah için ikamet2023 yılı sağlıkta unvan değişikliği tercih ve sonrası tüm işleyiştayin yol harcırah2024 657/4b sozlesmeli es durumu tayini3+1 Eş durumu tayini3+1 45/a eş mazereti ile yer değişikliği kurasıSağlık Teknikeri Güncel MaaşSözleşmeli Mill Eğitim Bakanlığına tercih verildi ama gitmek istemiyor bir sıkıntı olur mu?Kadroluyken tekrar kpss ye girip atanabilir miyim?Eskişehir şehir hastanesinden il sağlık müdürlüğü becayis

Sözlük

Kelimelerin gücü adına 1 En sevdiğiniz mevsim 4 indiana jones olsam 1 Şehir içi metro yolculuğu 11 dünyanın en yalnız insanı 2 sofizm 1 Hayalini kurup olmasini istediğiniz bir şey 6 armut piş ağzıma düş 2 kaskatı kesilmek 1 supporters 4

Son Haberler

Kendilerini polis-savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanlar yakalandıTÜİK enflasyon sepetini güncellediAdıyaman'da saat kulesindeki saatler asrın felaketinden beri '04.17'yi gösteriyorTürkiye Bankalar Birliğinden deprem bölgesindeki çalışmalara yönelik açıklamaEkinözü İlçe Kaymakamı evinde ölü bulundu!

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci