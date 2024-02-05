Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


05 Şubat 2024 11:57
Shçek memurun 696 lı işçiye bıçakla saldırması

Shçek memurun 696 lı işçiye bıçakla saldırması

Boyna ve enseye maket bıçağıyla çalışma saatleri içerisinde kurumda saldırması, kısaca olay ortada bişey yokken kendi kendine sinirlenip kesici aletle saldırması tabi 2 tanede şahit var o sırada kurum soruşturma başlatacak ama benim karakola yada savcılığa şikayetçi olmam gerekirmi olursamda ne gibi bir işlem yapılır yardımcı okursanız sevinirim?

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