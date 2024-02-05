Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Şubat 2024 11:57
paramedikten tdsye geçiş
arkadaşlar herkese merhaba 2 yıldır paramedik olarak çalışıyorum ve seçimden önce kadroya geçtim. bu atama da tds olarak atanmak istiyorum atanmam da bir sorun olur mu veya çkys ye düşme konusunda sıkıntı yaşar mıyım

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