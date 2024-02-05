paramedikten tdsye geçiş

arkadaşlar herkese merhaba 2 yıldır paramedik olarak çalışıyorum ve seçimden önce kadroya geçtim. bu atama da tds olarak atanmak istiyorum atanmam da bir sorun olur mu veya çkys ye düşme konusunda sıkıntı yaşar mıyım

arkadaşlar herkese merhaba 2 yıldır paramedik olarak çalışıyorum ve seçimden önce kadroya geçtim. bu atama da tds olarak atanmak istiyorum atanmam da bir sorun olur mu veya çkys ye düşme konusunda sıkıntı yaşar mıyım