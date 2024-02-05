Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Şubat 2024 12:37
Sözleşmeli Personel Rapor kullanırsa Maaşından ücret kesintisi olur mu?

Merhaba, sözleşmeli personelim. 3 günlük sağlık ocağı raporu kullandım. Maaşimdan kesinti olur mu? 3. Gün için SGkda 444,5 TL ödeme gözüküyor ama ilk iki gün belli değil. Toplamda 3 gün mü maaştan kesilecek. Daha önce rapor kullanan sözleşmeli arkadaşlar yazabilir mi


hsnd
Başbakan Müsteşarı
05 Şubat 2024 13:20

Sözleşmeli personelin sigorta kolu 4/a üzerinden olduğu için rapor aldığında maaşından kesinti olmakla birlikte 2 günü geçen raporlar için işgöremezlik ödeneği alabilmektedir. 3 günlük sağlık raporunuz için 1 günlük işgöremezlik ödeneği çıkar. Bazı kurumlar sgk ile anlaşıp rapor kesintisi yapmıyorlar ödeme de çıkmıyor ancak işin aslı ilk yazdığım şekilde.


E.Kayı Han
Editor
05 Şubat 2024 13:20

Maaşınızdan üç günlük kesinti yapılacak.


darkkinght
Memur
05 Şubat 2024 14:16

ben heyet raporu almıştım herhangi bir kesinti olmadı 4b liyim

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