Endüstri Mühendisi düz memur olabilir mi?

Herkese merhaba,

Ben Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Programcılığı mezunuyum.

Özel sektör ve piyasa malum. Mühendislik deneyimim kısıtlı olsa da, daha önce hayatım hep çalışmakla geçti.

Yeni mezun sayılırım. Ve son başvurumda (Torpilsiz) nihayet dönüş oldu bir firmadan diye sevinirken asgari ücret teklif edilince ve iş bulmak günümüzde bir hayli zorlaşınca ve ek olarak,

o meşhur 'dayı'ya sahip olamadığım için kamu personeli(memur) olmaya yönlendim. İnternette çok fazla kirli bilgi olduğu için direkt olarak buraya danışmayı uygun buldum.

2024 KPSS'ye ciddi bir şekilde hazırlanmaya başladım. Kamu da Endüstri Mühendisi olamasam bile;

1. Düz memur olabiliyor muyum?

2. Nasıl olurum?

3. Düz Memurlukta olsa olma şansım nedir? Diplomalarımın bir avantajı oluyor mu? Bilgilerinizi paylaşabilirseniz sevinirim.

4. Nasıl hazırlanırım? Doping Hafıza vs gerekli mi? Daha önce DGS'yi kazandığım için ders çalışma ve sınava hazırlanma disiplini ne sahibim. Youtube'da hangi hocaları önerirsiniz?

5. Alımları nereden nasıl takip edebilirim?

6. Alımlar yapılırken sadece puan/sıralama bazlı mı? Yoksa diploma ve diploma notları etki ediyor mu?

Önerileriniz için şimdiden teşekkür ederim, saygılarımla.