Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


05 Şubat 2024 14:04
Koruma ve güvenlik memurları 12 saatlik nöbeti 11 saatden hesaplanması
koruma ve güvenlik görevlisi olarak memur statüsünde görev yapmaktayım.çalışmış olduğumuz vardiyalı sistem dolayısı ile 12 saatlik nöbet faliyetleri ile çalışmaktayız.aylık çalışmalarımız 12 saat nöbet tutmamıza rağmen 11 saatden hesaplanıyor buda 165 saate tekabül ediyor, fazla çalışmamız idare tarafından çıkmamış oluyor. 1 saat mola hakkımızın nöbet saatinden düşürüldüğü tarafımıza iletiliyor.işimiz gereği görev yeri terk durumumuz söz konusu değil iken,kurum dışına çıkamıyor olmamız ve taşrada çalışıyor olmamız dolayısıyla mola saatinide kullanmamamıza rağmen bu durumla karşı karşıyayız bunun kanunen bir dayanağı varmıdır varsa aydınlatırsanız çok sevinirim yok ise hakkımızı nasıl almalıyız yardımcı olursanız çok memnun olurum. ilginize çok teşekkür ederim

Çok Yazılan Konular

Hizmetli Unvan DeğişikliğiEmeklilikUnvan değişikliğiİstifa sonrası geri dönüş hk.Kültür ve Turizm Bakanlığında Çalışan Mimar ve MühendislerGİH Uzman unvanına ilişkin bilgilendirme platformu.Naklen atamaya tabii kurumlar

Sözlük

Hayalini kurup olmasini istediğiniz bir şey 6 İçinden geleni söyle 2 Evli olup ayrı illerde yaşamak 5 Zayiflamak için öneriler 4 indiana jones olsam 1 ölüm haberi almak 3 Alexander:The Making of a God 2 En sevdiğiniz mevsim 3 Bugün olanlar 11 kurda kuşa yem olmak 2

Son Haberler

MHP seçim beyannamesini açıkladıAvukat şikayetçi oldu... Başarısız saç ekimi için mahkemeden emsal kararMüşteri'den taksiciye: Senin gibi taksicileri arkadan vursunlar!Erdoğan'dan şehit pilotların ailelerine başsağlığı mesajıSosyal denge tazminatı nedeniyle sözleşme aidatı kesilir mi?

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci