Koruma ve güvenlik memurları 12 saatlik nöbeti 11 saatden hesaplanması

koruma ve güvenlik görevlisi olarak memur statüsünde görev yapmaktayım.çalışmış olduğumuz vardiyalı sistem dolayısı ile 12 saatlik nöbet faliyetleri ile çalışmaktayız.aylık çalışmalarımız 12 saat nöbet tutmamıza rağmen 11 saatden hesaplanıyor buda 165 saate tekabül ediyor, fazla çalışmamız idare tarafından çıkmamış oluyor. 1 saat mola hakkımızın nöbet saatinden düşürüldüğü tarafımıza iletiliyor.işimiz gereği görev yeri terk durumumuz söz konusu değil iken,kurum dışına çıkamıyor olmamız ve taşrada çalışıyor olmamız dolayısıyla mola saatinide kullanmamamıza rağmen bu durumla karşı karşıyayız bunun kanunen bir dayanağı varmıdır varsa aydınlatırsanız çok sevinirim yok ise hakkımızı nasıl almalıyız yardımcı olursanız çok memnun olurum. ilginize çok teşekkür ederim

koruma ve güvenlik görevlisi olarak memur statüsünde görev yapmaktayım.çalışmış olduğumuz vardiyalı sistem dolayısı ile 12 saatlik nöbet faliyetleri ile çalışmaktayız.aylık çalışmalarımız 12 saat nöbet tutmamıza rağmen 11 saatden hesaplanıyor buda 165 saate tekabül ediyor, fazla çalışmamız idare tarafından çıkmamış oluyor. 1 saat mola hakkımızın nöbet saatinden düşürüldüğü tarafımıza iletiliyor.işimiz gereği görev yeri terk durumumuz söz konusu değil iken,kurum dışına çıkamıyor olmamız ve taşrada çalışıyor olmamız dolayısıyla mola saatinide kullanmamamıza rağmen bu durumla karşı karşıyayız bunun kanunen bir dayanağı varmıdır varsa aydınlatırsanız çok sevinirim yok ise hakkımızı nasıl almalıyız yardımcı olursanız çok memnun olurum. ilginize çok teşekkür ederim