Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Şubat 2024 14:22
İhraçtan dönenlere tercih hakkı tanınmasında eşitsizlik

yeniden atama


Rick grims
05 Şubat 2024 14:26
bu yaz ihtactan dönüp yeniden başlama yaptık. ancak bize tercih yaptirmadilar. bizden sonra başlama yapanlara tercih yaptırdılar. biz nasıl tercih yapacağız, bunun bı yolu var mi
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