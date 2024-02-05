Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Şubat 2024 14:22
yeniden atamaya tercih hakki
yeniden atama

Rick grims
05 Şubat 2024 14:26
bu yaz ihtactan dönüp yeniden başlama yaptık. ancak bize tercih yaptirmadilar. bizden sonra başlama yapanlara tercih yaptırdılar. biz nasıl tercih yapacağız, bunun bı yolu var mi
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