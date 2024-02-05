yeniden atamaya tercih hakki

bu yaz ihtactan dönüp yeniden başlama yaptık. ancak bize tercih yaptirmadilar. bizden sonra başlama yapanlara tercih yaptırdılar. biz nasıl tercih yapacağız, bunun bı yolu var mi

bu yaz ihtactan dönüp yeniden başlama yaptık. ancak bize tercih yaptirmadilar. bizden sonra başlama yapanlara tercih yaptırdılar. biz nasıl tercih yapacağız, bunun bı yolu var mi