Sağlık Bakanlığı GİH il içi tayin hakkinda

merhaba sağlık bakanlığı ilçe hastanesinde vhki unvani ile çalışmaktayım. ayni ilçe deki ağız ve diş sağlığı merkezine kadrom ile geçmek için dilekçe vericem. kurumun buna itiraz hakki (izin vermeme) var mıdır? varsa mahkeme yolu acikmidir? bilgi sahibi arkadaşlardan fikirlerini rica ediyorum

merhaba sağlık bakanlığı ilçe hastanesinde vhki unvani ile çalışmaktayım. ayni ilçe deki ağız ve diş sağlığı merkezine kadrom ile geçmek için dilekçe vericem. kurumun buna itiraz hakki (izin vermeme) var mıdır? varsa mahkeme yolu acikmidir? bilgi sahibi arkadaşlardan fikirlerini rica ediyorum