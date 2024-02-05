Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


05 Şubat 2024 14:41
Sağlık Bakanlığı GİH il içi tayin hakkinda
merhaba sağlık bakanlığı ilçe hastanesinde vhki unvani ile çalışmaktayım. ayni ilçe deki ağız ve diş sağlığı merkezine kadrom ile geçmek için dilekçe vericem. kurumun buna itiraz hakki (izin vermeme) var mıdır? varsa mahkeme yolu acikmidir? bilgi sahibi arkadaşlardan fikirlerini rica ediyorum

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