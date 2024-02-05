Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


05 Şubat 2024 14:44
askeri okulu bırakmayı düşünüyorum

merhaba ben kara astsubay myo 2. sinif öğrencisiyim piyadeyim savunma hizmetleri bölümünde okuyorum bu bölüm sadece bu okulda var savunma hizmetleri önlisans diplomamı alıp muvazzaf olmadan önce okulu bırakıp önlisans kpss'ye girerek polis veya başka bir memuriyet düşünüyorum bilgisi olan var mı hangi memurlukları yapabilirim polis olabilirmiyim?


ByAstsubay
Aday Memur
05 Şubat 2024 16:18
piyade yardımcı sınıf her zaman iyidir bana göre genç kardeşim, 8-5 çalışma şartları sana sağlanır düz piyade gibi sınır ötesinde çalışmazsın
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